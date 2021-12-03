В полицию с заявлением о краже обратилась 31-летняя саратовчанка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Она сообщила полицейским, что в Энгельсе на улице Полиграфическая потеряла банковскую карту, а спустя некоторое время на ее телефон стали приходить смс-сообщения о снятии средств.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой оказалась 57-летняя жительница Энгельса. Она призналась в содеянном – обнаружив чужую бесконтактную карту, отправилась с ней по магазинам. Сумма за покупки, сделанные за чужой счет, составила 2800 рублей.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.