Жительница Озинского района стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Заявление о преступлении поступило в полицию в марте этого года. По словам женщины, ей поступил звонок от «сотрудницы» банка, которая сообщила, что злоумышленники пытаются списать со счета деньги. Для отмены ей было необходимо сообщить данные банковской карты и код из смс-сообщения. Она сообщила данные, и с ее счета пропала 21 тысяча рублей.