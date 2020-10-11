За сутки в Саратовской области от коронавируса скончалась 60-летняя женщина. Об этом сообщили в минздраве региона.

Летом она лечилась и обследовалась в стационарах города из-за лихорадки, мазок на новую инфекцию показывал отрицательный результат. Гражданка страдала ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. В декабре поступила с лихорадкой в одну из больниц областного центра. По КТ в динамике отмечалось нарастающее поражение легких. При очередном обследовании мазок на ковид положительный. Она провела 25 суток в стационаре, на ИВЛ перевели в последние дни.

Число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 122.