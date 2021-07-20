Начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева рассказала о возрастных родителях в регионе.

Это 51-летняя женщина и 67-летний мужчина. У него это четвертый ребенок, а у нее первый. Самыми молодыми стал 17-летний парень и 14-летняя девушка, у которой родилась дочка.

Рождаемость увеличилась на 0,57 процента, всего на свет появились 8,899 тысячи малышей. Из них 51 процент мальчики, 49 — девочки.

В регионе родилось 95 двойняшек, 20 пар в Ленинском районе Саратова, во Фрунзенском и Волжском — семь, десять в Энгельсе. Там же родился тысячный по счету ребенок в регионе, в Ленинском районе города — 1,4 тысячный.

Больше всего матерей в возрасте старше 30 лет — 45 процентов, от 25 до 29 лет — 2,715 тысячи, от 18 до 24 — 1,888 тысячи представительниц прекрасного пола, от 16 до 17 — 88.

Первенцев родилось 3,2 тысячи человек, вторых детей — 3,471 тысячи, третьих — 1,534 тысячи, четвертых — 679.