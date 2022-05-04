Под Саратовом жительница Александрово-Гайского района получила штраф за кражу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

27-летняя девушка украла телефон продавца магазина «Fix Price» на улице Красного бойца в мае прошлого года.

Один из покупателей нашел в торговом зале телефон Samsung и окликнул хозяина гаджета. Девушка откликнулась и забрала мобильник стоимостью 13 тысяч рублей себе.

Выяснилось, что это телефон сотрудника «Fix Price». За кражу ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.