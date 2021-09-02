Трагедия произошла во время заготовки сена в Красноармейском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, днем 2 сентября 57-летняя жительница Красноармейского района сорвалась со стога сена и упала на землю, разбившись насмерть.

Уточняется, что происшествие имело место в поле неподалёку от села Луганское.

Муж с женой заготавливали сено, грузили его в прицеп трактора. При этом женщина находилась наверху стога. Вдруг она поскользнулась и слетела вниз. Голова потерпевшей разбилась. Муж уже ничем не смог ей помочь, как и вызванная им «скорая». Женщина была мертва.

Проводится проверка для вынесения процессуального решения.