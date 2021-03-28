Следователи начали проверку после смерти на пожаре 62-летней жительницы села Барановка Вольского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным ночью 28 марта 41-летний мужчина, который жил со своей матерью, проснулся от запаха дыма.

Гражданин попытался разбудить родственницу и вынести ее из дома, но огонь разрастался и он выбрался сам, через окно.

Прибывшие пожарные потушили возгорание, после чего обнаружили останки пенсионерки.

Следователь осмотрел место происшествия. По предварительной версии причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства случившегося выясняются, назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.