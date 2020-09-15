На Сенном рынке в Саратове 25-летняя жительница Волгограда оставила без денег 62-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

62-летняя гражданка пошла на второй этаж здания, чтобы примерить головной убор. За ней проследовала злоумышленница. Через некоторое время пенсионерка почувствовала, что кто-то открывает замок на ее сумке. Она ринулась вслед за девушкой, которая успела вытащить кошелек с 12 тысячами рублей.

Воровка побежала в мясной отдел, откуда рванула на выход.

Потерпевшая сообщила об этом охранникам, которые поймали карманницу, ее доставили в полицию. Выяснилось, что она специально надела парик, чтобы ее не узнали, однако эта мера ее не спасла.

Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность девушки к совершению других преступлений.