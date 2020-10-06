Жертвой мошенничества стала 92-летняя пенсионерка из Вольска. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Почти две недели, с 28 августа по 9 сентября она общалась с мошенниками. По словам пожилой женщины, ей позвонила неизвестная на стационарный телефон и представилась сотрудницей налоговой службы.

Она сказала, что пенсионерке положена выплата в 822 тысячи рублей. Но сначала нужно оплатить страховку.

Та поддалась уговорам и перечислила в неизвестность свыше 343 тысяч рублей, но компенсации не дождалась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.