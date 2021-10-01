Жительница Вольска призналась в убийстве своего трехмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Напомним, 29 сентября ночью бригадой скорой помощи была констатирована смерть трехмесячного малыша. Мальчик умер в квартире дома по улице Урицкого. Его мать сообщила медикам, что положила ребенка спать рядом с собой, а когда проснулась, увидела, что он не дышит.

Экспертиза показала, что причиной смерти младенца стала тупая травма головы. После этого следственным отделом 21-летней местной жительнице было предъявлено обвинение в убийстве.

Она признала вину и раскаялась в содеянном. Стало известно, что женщина нанесла ребенку два удара кулаком в область головы. От полученных травм мальчик скончался на месте. Сейчас обвиняемая заключена под стражу на два месяца до 28 ноября 2021 года.