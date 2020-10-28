Суд признал 30-летнюю жительницу Вольска виновной в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что она жила со своим 39-летним парнем в частном доме на 1-м Меловом переулке в Вольске. В ночь с 1 на 2 августа они поссорились, потому что гражданин заподозрил подругу в неверности. Выплеснув эмоции он пошел в комнату, а та схватила нож и ударила его в спину.

Тот упал на кровать вниз лицом и получил еще один удар, а когда перевернулся, уже два и по груди.

Он скончался из-за проникающих колото–резаных ранений с повреждением сердца, легкого, подключичной вены, осложнившихся массивной кровопотерей.

Когда гражданка поняла, что натворила, она закрыла его тело пледом и ушла. А когда вернулась утром домой, то сказала, что уже обнаружила труп.

Под тяжестью доказательств злоумышленница все-таки во всем призналась и раскаялась.

Ей дали шесть лет исправительной колонии общего режима.

