Суд признал 29-летнюю жительницу Энгельсского района виновной в убийстве по неосторожности. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 23 марта днем в частном доме села Красноармейское она пила с супругом. 40-летний мужчина решил показать ей боевые приемы, потом пара упала на пол.

Гражданин взял нож и стал в шутку угрожать женщине, чтобы та оборонялась. Та отобрала оружие и стала подниматься, но упала и пронзила возлюбленному грудь.

Осознав произошедшее, она разбудила сестру и гостя, которые спали в соседних комнатах, те вызвали фельдшера.

Медик констатировала смерть мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, гибель потерпевшего наступила в результате колото-резаного ранения груди с повреждением сердца и легкого.

Женщина признала свою вину и раскаялась, ей ограничили свободу на год.