В Ершове ищут девушку, курившую возле Вечного огня. Ее обвиняют в вандализме.

Горожанка стояла возле Вечного огня на ершовском мемориале «Вам, ушедшим в бессмертие, вечная слава и память потомков», поставив ногу на обрамление факела. Возмущенные ее поведением местные жители засняли инцидент на камеру и прислали в городскую администрацию.

По словам чиновников ее действия можно расценивать как вандализм. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданки, её действиям будет дана правовая оценка, — заявили в ГУ МВД.