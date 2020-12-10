Расследование уголовного дела об убийстве 38-летней жительницы Саратова и ее дочери продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 29 ноября 53-летняя горожанка пришла к ней в гости в квартиру на улице Чернышевского. Женщины повздорили, старшая из них изрезала ножом сначала хозяйку жилища, а потом ее ребенка, которому было всего три года и десять месяцев.

От полученных ран потерпевшие скончались на месте. Злоумышленница унесла из квартиру украшения и банковскую карту, после чего скрылась. Она сняла с платежного средства 70 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали, ей предъявлено обвинение.

Версию обвиняемой о произошедшем проверят следователи, на основе доказательств дадут юридическую оценку ее действиям.

Гражданку взяли под стражу до 29 января 2021 года.

Обстоятельства устанавливаются, расследование продолжается.

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