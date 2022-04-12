В Саратове задержаны мужчина и женщина за распространение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские остановили автомобиль с 44-летним мужчиной и 39-летней женщиной. При личном досмотре у ранее судимой саратовчанки обнаружили и изъяли 25 свертков из изоленты и 2 пакетика с порошком. Позже по месту её жительства нашли 55 тайников-закладок. Среди них оказались героин, соль, спайс в крупном размере.

В настоящее время женщину заключили под стражу. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет.