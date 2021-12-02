Жительница Балакова Саратовской области пострадала от нападения бродячих собак. Об этом сообщает группа «Произошло в Балаково» во «ВКонтакте».

Женщина выложила фотографию ноги с укусами, уточнив, что собаки набросились на нее у дома.

—Не удивлюсь, что скоро частенько будем такие фото наблюдать. Ни кому до этого дела нет! Собака покусала ребёнка, взрослого, да не важно, кто за это отвечать будет?! Да никто, администрации это не нужно! Не было бы закона, сама бы потравила у себя во дворе!— пишет в комментариях другая жительница Балакова.