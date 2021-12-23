В Энгельсе раскрыта ранее совершенная кража из поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что пришла в поликлинику на прием к хирургу. Дождавшись своей очереди, она вошла в кабинет, а свою сумку забыла в коридоре. Когда потерпевшая вышла обратно — из дамского ридикюля пропал сотовый телефон и кошелек, в котором находились 300 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 50-летний ранее судимый энгельсит. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что пришел в больницу навестить своего друга, заметил в коридоре бесхозную сумку и забрал себе ценности.

Позже фигурант сдал похищенный телефон в комиссионный магазин. У него изъят залоговый билет скупки. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.