Суд признал 40-летнюю жительницу Ершовского района виновной в мелком взятничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Утром 29 августа пьяная женщина влетела в забор на Телеграфной улице города на своем Lifan X60, после чего покинула место происшествия.

Инспектор ДПС выяснил, где находится женщина, которая оказалась от медицинского освидетельствования. Она сказала, что не употребляла ничего запрещенного.

В отношении нее составили протокол. Гражданка хотела избежать административной ответственности, подкупить работника полиции духами «Dior» и «EX NIHILO» общей стоимостью 3,7 тысячи рублей.

Правоохранитель взятку не принял, закрыл двери авто и вызвал следователей.

Ее оштрафовали на общую сумму в 37 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.