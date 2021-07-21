Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Маркса, которая обвиняется в 12 эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Обвиняемая в период с 2017 по 2019 год, занимая должность главного специалиста отдела по земельным отношениям, обманула 12 обратившихся к ней жителей области.

Она говорила людям, что у нее есть возможность помочь им получить землю в собственность за денежное вознаграждение. Однако, получив взятку, выполнять обещание женщина не собиралась, да и возможности такой не имела.

Сумма причиненного ущерба составила более миллиона рублей. Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся прокуратурой области.