Суд признал 35-летнюю жительницу Пугачева виновной в неуплате алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что ранее ее регулярно привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов на своих детей.

С 24 июля по 31 декабря 2020 года женщина вновь не перечисляла средств на содержание 16-летнего и 15-летнего сына, а также 11-летней дочери.

Сумма долга превысила отметку в 129 тысяч рублей.

Гражданку отправили на полгода исправительных работ. Десятую часть заработка она будет отдавать в казну государства.