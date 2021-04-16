40-летняя жительница Ртищево признана виновной в совершении аварии, в результате которой погиб 16-летний парень. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Собранных доказательств оказалась достаточно для признания ее виновной. Выяснилось, что 26 октября 2020 года около 14:40 пьяная гражданка ехала на Kia Rio по Красной улице.

Напротив дома №10 она на скорости сбила юношу, который переходил дорогу справа налево.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водитель с места ДТП скрылась и была установлена сотрудниками ГИБДД.

Несмотря на непризнание подсудимой вины в содеянном, суд счел полностью доказанным совершение женщиной инкриминируемого ей деяния. Ей дали восемь лет колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.