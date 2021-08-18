Саратовчанку через суд заставили вернуть автосалону машину с неисправностью. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Жительница Ленинского района купила Lada Vesta, у которой оказался нерабочим блок управления климатом. Она пришла в салон и потребовала поменять машину.

Купленное авто на обмен она не предоставила, поэтому салон вернул женщине 783 тысячи рублей. Однако горожанка продолжила ездить на бракованной машине.

Продавец обратился в суд , после чего женщина вернула покупку.