Жительницу Саратова отправили отбывать наказание за финансирование террористической организации «Узбекский джамаат». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Саратовской области.

Незаконное вооруженное формирование (НВФ) действует на территории Сирийской Арабской Республики и осуществляет боевые действия против правительственных войск Сирии.

В ходе следствия установлено, что женщина в 2018 году перевела 800 долларов США на нужды участников боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

В марте приговор суда первой инстанции решили оставить без изменений. Так, подсудимой назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.