Девушка в Саратове захотела изменить свое имя на Кролик.

В Саратовской области за три месяца 2022 года сменили свои фамилию, имя и отчество 20 человек.

Как рассказала руководитель регионального управления ЗАГС Юлия Пономарева, к такой мере прибегают в основном женщины.

Так, одна из обратившихся в загс за сменой имени жительница областного центра хотела официально именоваться… Кроликом.

Причину такого странного решения гражданка в загсе не сообщила.

Однако сотрудницы учреждения отговорили девушку от столь экстравагантного шага.

Тем не менее, изменить саратовцам свои фамилии на необычные Кот, Майбах, Царь, Королева и Моретор сотрудники ведомства позволили.