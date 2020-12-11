Расследование уголовного дела об убийстве 33-летнего мужчины, труп которого обнаружили в сентябре 2019 года в Саратовском районе продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По подозрению в совершении преступления задержана его сожительница-одногодка.

По данным следствия ночью 13 июля пара поссорилась, находясь в квартире своего дом на проспекте Энтузиастов в Саратове. Женщина вонзила мужчине нож в грудь, от чего тот скончался на месте.

Она испугалась тюрьмы, вывезла труп на своей машине на участок местности, расположенный у трассы в 11 километрах от села Рыбушка и похоронила. Его обнаружили 18 сентября.

Гражданке предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.