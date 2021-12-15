Двое пенсионерок из Саратова стали жертвами мошенничества. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

85-летней женщине позвонила неизвестная и представилась ее дочерью, недоумевая, почему та не узнает ее. Она якобы попала в беду и спастись можно только с помощью 200 тысяч рублей. Женщина поверила этому и отдала деньги неизвестному, который пришел к ней домой. И только потом догадалась позвонить близким, а узнав правду, сообщить в полицию.

В Кировском районе города жертвой стала 79-летняя пенсионерка. Ей позвонил мужчина и убедил, что о вине ее племянницы произошло ДТП. Уберечь родственницу от ответственности оказалось можно — цена вопроса в миллиона рублей. Женщина также отдала его неизвестному, который пришел к ней домой.

Обе пострадавшие обратились в полицию, возбуждены уголовные дела.