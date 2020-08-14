Жертвами мошенников стали 30-летняя и 41-летняя жительницы Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

В обоих случаях им звонили якобы сотрудники банков и предлагали защитить свои деньги от мошенников. Первая жертва сама сообщила номер карты и коды из SMS-сообщений, лишившись почти 286 тысяч рублей.

Вторую злоумышленники час держали на проводе, якобы переводили на специалистов и запутали так, что она сама и не поняла, как мошенники получили доступ к ее карте. Зайдя в банковское приложение после беседы, она обнаружила списание 300 тысяч рублей.

Гражданки обратились в полицию, возбуждены уголовные дела.