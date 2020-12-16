Пандемия внесла свои коррективы в работу в том числе и индустрии красоты.

Стало на 19 процентов больше предложений по услугам на дому. Зафиксирован рост на 22 процента среди бровистов, на 20 процентов среди парикмахеров.

На 13 процентов больше стало мест, где можно сделать макияж, на 19 процентов выросло число маникюрш и педикюрш.

Саратовчанки на 13 процентов чаще стали ходить к мастерам на стрижки и прически, а также оформление бровей. На шесть процентов чаще на макияж, на семь — процедуру по приведению ногтей в порядок.