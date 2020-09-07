Судом были удовлетворены исковые требования двух пострадавших жительниц Саратовской области, об этом сообщает региональная прокуратура.

Жительница Энгельса в декабре 2019 года попала в аварию – на пешеходном переходе на нее наехал автомобиль. Тогда женщина получила травмы средней степени тяжести, но водитель не выплатил ей никакую компенсацию.

В итоге суд согласился с заключением прокурора и удовлетворил законные требования женщины. Ей выплатили компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, а также возместили судебные расходы.

Несколькими месяцами ранее похожая ситуация произошла и в Саратове. 10 сентября 2019 года на улице Авиастроителей водитель такси решил нарушить правила и случайно наехал на 85-летнюю женщину.

Здоровью пострадавшей пенсионерке был нанесен тяжкий вред. В связи с тем, что вред здоровью был причинен источником повышенной опасности, суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.