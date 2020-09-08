Суд признал 28-летнего саратовца виновным в грабеже. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 28 марта 2020 года он вместе с мужчиной распивал спиртное в кафе Ленинского района Саратова.

Они повздорили, злоумышленник потребовал от своей жертвы перевести ему 19,8 тысяч рублей, угрожая применением насилия.

Тот выбежал из заведения на улицу, но гражданин догнал его, толкнул в грудь и вновь потребовал перевести деньги.

Перепуганный мужчина сделал все, что он хотел. Потом гражданин скрылся с места преступления и обналичил деньги.

Теперь он проведет 2,5 лет в исправительной колонии строгого режима.