Жителя Аткарска нашли мертвым в собственном доме, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Днем, 19 сентября, один из жителей Аткарска пошел в гости г своему 49-летнему знакомому. Постучав в дверь, он не получил никакой реакции от жителя дома и зашел внутрь, где нашел хозяина дома на полу мертвым и вызвал полицию.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшего нашли множественные кровоподтеки на ногах и гематому на лице. Для установления точной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.