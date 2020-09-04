Суд признал 35-летнего жителя Аткарска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его жене, которое повлекло за собой ее смерть. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина и его 39-летняя супруга поссорились и стали жить отдельно. 22 марта по просьбе возлюбленной гражданин купил продукты и пришел к ней. У той в гостях были знакомые, все принялись распивать спиртное.

После окончания застолья дома остались только семейная пара. На следующий день, 23 марта, женщина упрекнула супруга в неверности, из-за чего вспыхнула ссора. Гражданин начал бить ее кулаками по голове, рукам и телу. Осознав, что от полученных травм она скончалась, злоумышленник поспешил уйти.

Тело погибшей обнаружили сотрудники полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти женщины стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу.

Мужчине назначили восемь лет колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.