Сегодня, 30 июня, завершилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Энгельса, которого подозревают в убийстве 6-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

20 ноября 2020 года мужчина был в частном доме по улице Рабочих Маевок в Энгельсе вместе с шестилетним пасынком своего приятеля. Тот попросил его присмотреть за ребенком, пока он отлучился по делам. Мать мальчика в это время находилась в больнице.

Под воздействием наркотиков и алкоголя мужчина жестоко убил ребенка, нанося ему удары руками и ножом. От полученных ранений ребенок умер на месте. После этого, осознавая, что мальчик мертв, мужчина нанес ему ещё несколько ранений посмертно.

Вернувшийся домой отчим обнаружил тело мальчика на кухне и сразу обратился в полицию. После этого преступник был задержан силовиками.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. В данный момент он заключен под стражу. Следственный комитет собрал доказательства вины мужчины, дело передано в суд для избрания меры пресечения.