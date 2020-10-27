Суд признал 44-летнего жителя Энгельса виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Днем 31 августа он помогал знакомой в сделке купли-продажи и подменил ее настоящие пятитысячные купюры фальшивками. Себе мужчина забрал 240 тысяч рублей, а оставшиеся деньги вернул женщине. Он заверил ее, что передает полную вырученную от продажи сумму.

В июле 2019 года злоумышленник трудился администратором районного суда в Саратовской области. Он узнал, что в отношении одного из местных жителей завели дело о грабеже с насилием. Тогда мужчина сообщил матери обвиняемого, что может помочь смягчить наказание за миллион рублей. Та сообщила в УФСБ, 13 ноября 2019 года во время получения взятки гражданина задержали.

Он не стал отрицать своей вины на предварительном следствии и в зале суда.

Теперь злоумышленник проведет полтора года в исправительной колонии общего режима.