В отношении 29-летнего жителя Энгельса возбуждено уголовное дело о незаконной добыче рыбы в Астраханской области. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что 7 марта на ерике Сносной он с подводным ружьем выловил 41 особи сома и сазана общей массой 118 килограммов.

Мужчина рыбачил на запретном предустьевом пространстве Волго-Каспийского бассейна, который является путем миграции к местам нереста полупроходных и речных рыб.

Ее вылов запрещен круглый год.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 75 тысяч рублей.

У гражданина изъяли орудие и улов, гидрокостюм, маску с трубкой, ласты и лодку с руль-мотором.









