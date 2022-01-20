Следственным управлением Приволжского ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Энгельсского района, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

В ноябре в Энгельсском районе вблизи железнодорожных путей был задержан гражданин по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

При личном досмотре у местного жителя полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Вещество оказалось марихуаной общим весом более 700 граммов, что является крупным размером.

Сейчас уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.