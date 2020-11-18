Суд признал 33-летнего жителя Марксовского района виновным в неоднократной нетрезвой езде и угрозе применении насилия к полицейскому. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Вечером 28 июня экипаж ДПС остановил в селе Бородаевка мужчину на Lada Kalina. Общение с ним и медицинское освидетельствование показало, что он нетрезв.

Его пригласили в служебный автомобиль для составления протокола, а тот начал угрожать агрессией. В подтверждение своих слов он схватил за рубашку полицейского, сорвал с нее погон и нагрудный знак.

В зале суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ему дали три года колонии общего режима, два с половиной года злоумышленнику нельзя будет и близко подходить к рулю автомобиля.