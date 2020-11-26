Полиция задержала подозреваемого в убийстве 25-летнего мужчины, чье тело нашли на одной из строек Заводского района Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Судебно-медицинское исследование показало, что его смерть наступила из-за перелома черепа, множества колото-резаных и резаных ран, переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой по неосторожности смерть человека.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний житель Марксовского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование продолжается.