Суд признал 45-летнего саратовца виновным в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что ночью 1 августа пьяного мужчину заметили правоохранители. Один из них объяснил, что за административное правонарушение нужно проследовать в отдел. Гражданин был другого мнения, поэтому он ударил полицейского рукой по лицу.

Потом мужчина начал угрожать тем же второму сотруднику ППС, его действия пресекли.

Еще до окончания следствия и в зале суда обвиняемый признал свою вину.

Его оштрафовали на 40 тысяч рублей.