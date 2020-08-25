Марксовским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ранее судимого жителя Пензенской области. СУ СКР по Саратовской области сообщает, что мужчина обвинен в убийстве своего друга.

По материалам следствия, 22 и 26-летний жители Пензенской области работали разнорабочими на стройках. Мужчины работали на строительном объекте недалеко от поселка Степное Советского района и проживали на съемной квартире.

21 июня друзья отправились в гости к знакомым. 22-летний молодой человек, пресытившись времяпрепровождением, отправился домой, а его друг остался пить дальше. Возвращаясь на квартиру, подвыпивший 26-летний мужчина начал звонить в дверь, но его приятель так крепко уснул, что проснулся далеко не после первого звонка.

Когда 22-летний мужчина открыл дверь своему товарищу, тот уже был настроен агрессивно. Слово за слово, и товарищи уже в драке выясняли правду. Младший участник конфликта предложил успокоиться и выйти поговорить на улицу. Но разгоряченный 26-летний товарищ незаметно прихватил с кухни нож и отправился на переговоры.

Оказавшись на улице, 26-летний мужчина ударил ножом своего друга в живот, тот упал на землю. Прохожие вызвали «скорую» пострадавшему, но в больнице 22-летний молодой человек скончался. Причиной его смерти стало проникающее колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов, осложненное внутрибрюшной кровопотерей.

Тем временем злоумышленник преспокойно заснул в съемной квартире, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Тот нож лежал рядом со спящим злоумышленником.

26-летний мужчина не стал отрицать своей вины в случившемся, он раскаялся в содеянном. До вынесения приговора судом его заключили под стражу.