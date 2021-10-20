Правоохранительные органы разыскивают виновника убийства пожилого мужчины.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 19 октября 2021 в квартире дома в поселке Емельяновский города Пугачева Саратовской области найден труп 62-летнего хозяина жилого помещения.

После осмотра тела погибшего эксперты нашли следы насильственной смерти пожилого человека: ссадины на лице, в области виска и пояснице, — уточнили в ведомстве.

Сейчас назначены экспертизы, на основании которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Проводится проверка.