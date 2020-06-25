В Ртищево завершилось расследование убийства, совершенного 34-летним мужчиной 18 октября 2019 года, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Саратовской области.

Ранее судимый житель Ртищево распивал спиртное в компании хозяина квартиры и 39-летней гостьи. Спор между подсудимым и пострадавшей начался на почве критических высказываний женщины о мужской половине человечества. Вместо каких-либо аргументов мужчина ударил собеседницу ногой в голову. От полученного удара женщина упала на пол, но подсудимого это не остановило, и он нанес ей еще один решающий удар ногой по голове. После этого инцидента собутыльники разошлись.

Через некоторое время женщина почувствовала себя плохо, находясь в гостях у знакомых, а после и вовсе потеряла сознание. Хозяин квартиры, у которого она гостила, вызвал скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. 5 ноября женщина скончалась от полученной закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.

Сам обвиняемый отрицает причастность к данному делу, но следственные органы собрали исчерпывающие доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд для вынесения приговора.