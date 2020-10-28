Суд признал 37-летнего рецидивиста из Ртищевского района виновным в приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Утром 21 июля он нарвал коноплю на пастбище в Елани. Часть листьев он потратил на гашишное масло, сделав 29,3 грамма, а оставшиеся 31,5 грамма травы хранил при себе.

В тот же день его задержала полиция, запрещенные вещества изъяли.

Теперь мужчина проведет три года и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.