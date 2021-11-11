В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Самары за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

ООО, специализирующееся на производстве асфальта, не предоставило в региональное Управление Ростехнадзора в установленный срок отчет о своей деятельности, за что фирме грозил крупный административный штраф.

Поэтому представитель данной коммерческой организации предложил инспектору Ростехнадзора взятку за не привлечение организации к административной ответственности. Инспектор сообщил об этом полиции.

1 октября представитель коммерческой организации в Кировском районе передал инспектору Ростехнадзора взятку в сумме 60 тысяч рублей, после чего был арестован.

Расследование уголовного дела продолжается.