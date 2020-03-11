В прошлом году трех жителей Саратова привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков, рассказал сегодня на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Саратов» руководитель отдела по контролю за незаконным оборотом психотропных веществ, подполковник полиции Василий Миронов.

По его словам, одного из мужчин оштрафовали за футболку с изображением конопли, еще двоих — за рекламу сайтов, на котором можно было приобрести психотропы.

Всего же в 2019 году на территории Саратова было выявлено 1,343 тысячи преступлений и правонарушений, так или иначе связанных с оборотом наркотиков. К уголовной ответственности было привлечено 217 человек, еще 816 были оштрафованы. В общей сложности было изъято 59 килограммов психотропных веществ.

Для эффективной борьбы с этим видом преступлений в УМВД по Саратову создана карта системного контроля, в которой отмечены точки наиболее часто используемых кладменами для закладки наркотиков. Сейчас на ней отмечено 82 таких места. Большая часть из них расположена в Заводском, Ленинском и Кировском районах.