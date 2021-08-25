Суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Калининска. Он признан виновным в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В прошлом году подсудимый собрал во дворе своего частного дома коноплю весом не менее 340,2 грамм, и хранил ее у себя в гараже. Кроме того, мужчина организовал притон, позволяя два раза в неделю другим людям употреблять наркотики в его помещении.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.