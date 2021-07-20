Житель поселка Краснозерный Саратовской области признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года 47-летний подсудимый находился во дворе дома поселка Октябрьский в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался выполнять требования сотрудника полиции, приехавшего на вызов за его дебош. Мужчина нанес полицейскому удар по ноге.

Мужчину осудили и назначили ему наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком семь месяцев.