Татищевский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Мужчина, находясь на улице Юбилейной села Большая Каменка, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему два удара ножом в область груди. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью приятеля.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осуждённый обжаловал приговор. Указывая на непричастность к преступлению, мужчина просил его оправдать. Прокурор, изучив материалы дела, не нашел причин для отмены приговора.