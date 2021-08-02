Житель Балашова признан виновным в незаконном хранении взрывчатки и изготовлении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как стало известно, подсудимый до 2004 года незаконно приобрел и стал хранить у себя дома порох массой больше трех килограмм. В сентябре прошлого года мужчина изготовил 15 самодельных патронов 16-го калибра.

15 апреля полицейские проводили в его доме обыск и искали запрещенные предметы по другому уголовному делу. Так были найдены патроны.

Подсудимому назначено наказание по совокупности преступлений в виде десяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.