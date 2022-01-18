Суд признал жителя поселка Новые Бурасы виновным в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

4 августа днем 36-летний мужчина вместе с 39-летней сожительницей находились во дворе своего частного дома. Между парой произошел конфликт на почве ревности, возникшей у мужчины. Будучи пьян, он избил женщину.

Спасаясь от него, она покинула дом, а мужчина продолжил пить. Спустя несколько часов мужчина нашел ее на улице и привел домой, после чего из ревности снова начал избивать.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.